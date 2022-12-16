İran Petrol Bakanı kalp krizi geçirdi

IRNA haber ajansının haberine göre, İran Petrol Bakanlığı, Bakan Cevat Uci’nin dün (Perşembe) kalp krizi geçirdiğini açıkladı.



Açıklamada, Petrol Bakanı Cevat Uci’nin çalışma yoğunluğu sonucu hükümet toplantısının oturum arasında kalp krizi geçirdikten sonra Tahran'daki bir devlet hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.



Açıklamada, sağlık personellerinin müdahalesi sonucu bakanın durumun şu anda stabil olduğu belirtildi.

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