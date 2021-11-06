"İran petrolünü kaçak satıyoruz, parasını gizlice getiriyoruz"
ABD yaptırımları nedeniyle petrolü kaçak yollarla sattıklarını belirten İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rizayi, karşılığında aldıkları parayı da ülkeye gizlice getirdiklerini ifade etti.
Ortadoğu 06.11.2021, 11:33
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Rızayi, ABD yaptırımlarını aşma yollarıyla ilgili açıklamada bulundu.
ABD yönetiminin 3 yıldır "yasal gerekçe olmadan" İran'ı ekonomik ablukaya aldığını belirten Rızayi, "Petrolümüzü kaçak satıyoruz ve karşılığında elde ettiğimiz doları kurun yükselmemesi için ülkeye gizli bir şekilde getirmek zorunda kalıyoruz." dedi.
İçerideki yaptırımların dışarıdaki yaptırımlardan daha tehlikeli olduğunu savunan Rızayi, müteşebbislerin ve gençlerin önünü kapatan engelleri kaldırmaya çalıştıklarını ifade etti.
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