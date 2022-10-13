İran polisi Mahsa Emini protestolarına müdahale etti

Geniş güvenlik önlemleri alınan Tahran'da akşam saatlerinde göstericiler Veliasr ve İnkılap caddelerinde bir araya gelerek yönetim karşıtı sloganlar attı.

Danışcu Parkı ve Şehir Tiyatrosu Metrosu'nu bir süre giriş çıkışlara kapatan güvenlik güçleri, protestoculara gazlı ve coplu müdahalede bulundu.

Veliasr Caddesi'nde devriye görevi yapan motosikletli ekipleri gören sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi.

Tahran'ın yanı sıra Bukan, Mahabad, İlam, Urumiye gibi kentlerde de yönetim karşıtı sloganlar atan göstericiler ateş yakıp yolları trafiğe kapattı.

Gün içinde Tahran, Buşehr ve Gilan üniversitelerinde öğrenciler rejim karşıtı sloganlar atarak yönetimi protesto ederken, Senendec, Sakkız, Bukan ve Bane kentlerinde de esnaf kepenk kapattı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok bölgesine yayılmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumunun (IHR) bugün yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 201'e yükseldiği kaydedilmişti.