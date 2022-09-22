İran polisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Masha Amini'nin yeni görüntüleri çıktı
İran'da ahlak polislerinin 'başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltına aldığı ve gözaltı sırasında öldürdüğü' iddia edilen Masha Amini'nin, polisler ile yaşadığı olaydan sonra 'uyarı eğitimleri'ne katılmak üzere geldiği emniyet salonunda birden yere yığıldığı görüntüler yayınlandı.
Ortadoğu 22.09.2022, 17:13 22.09.2022, 17:42
İran ajansı IRIB'ın aktardığı bilgiye göre, 'Uyarı eğitimleri'nin, uygunsuz davranışlarda bulunanların çağırılıp uyarıldıkları bir sistem olduğu, Amini'nin sokakta polis ile yaşadığı arbedenin ise saç gözükme meselesinden değil, bir erkek ile uygunsuz görüntü oluşturma sebebiyle meydana geldiği aktarıldı.
İran'da ülke genelinde Masha Amini protestoları başlamış ve bu protestolar İslam Cumhuriyeti karşıtlığına dönüşmüştü.
"Saçı gözüktüğü için öldürüldüğü" iddia edilmişti: İran'da protestolara bahane edilen Masha Amini isimli kadının, polisler ile yaşadığı olaydan sonra "uyarı eğitimleri"ne katılmak üzere geldiği emniyet salonunda birden yere yığıldığı görüntüler yayınlandı. (IRIB) pic.twitter.com/9BV0LT3rvh— Daily Islamist (@dailyislamist) September 22, 2022
Kaynak: Yeni Şafak
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