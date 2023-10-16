İran: Savaş diğer cephelere yayılıyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda siyasi çözüm için sürenin daraldığını ve savaşın diğer cephelere yayılma aşamasına yaklaştığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Tunus, Malezya ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda Filistin konusunu görüştüğünü duyurdu.

İranlı Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Tunus, Malezya ve Pakistanlı mevkidaşlarımla yaptığım görüşmede, Gazze'de Siyonistlerin işlediği cinayet ve savaş suçlarının bir an önce durdurulması ve bölgeye hızla insani yardım gönderilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Siyasi çözüm için sürenin daraldığını ve kaçınılmaz olarak savaşın diğer cephelere yayılma ihtimali aşamasına yaklaştığını belirttim."