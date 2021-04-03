İran siber propagandaya başladı

İRAM uzmanları, İran'ın siber altyapısını oluşturma sürecinden günümüze kadar çok boyutlu siber aktivitelerini inceleyerek bir rapor yayımladı.

"İran'ın siber gücü" raporunda, 2010'a kadar daha çok siber savunma ve internetin kontrolü kapsamında faaliyetler yürüten İran'ın özellikle ABD ve İsrail'in siber saldırılarına maruz kalmasıyla siber saldırı yeteneklerini artırdığı ifade edildi.

Stuxnet Operasyonu dönüm noktası

Raporda, Kasım 2010'da Natanz Nükleer Tesisindeki uranyum zenginleştirme santrifüjlerini hedef alan Stuxnet Operasyonu'nun İran'ın siber altyapı ve bilgi teknolojileri için bir dönüm noktası olduğuna işaret edildi.

Bu tarihten sonra Tahran'ın siber saldırı kapasitesini bölgesel ve uluslararası nüfuzunu artırmak amacıyla değerlendirmeye başladığı, dış tehditler için caydırıcı, iç tehditler için baskılayıcı unsur olarak gördüğü siber çalışmalara büyük ağırlık verdiği aktarıldı.

AA