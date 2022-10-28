İran: Şiraz kentinde bir bombalı saldırı girişimi engellendi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklama yapan Şiraz Valisi Lütfullah Şeybani, kentteki işlek caddelerden birinde planlanan bombalı saldırının engellendiğini söyledi.

Şeybani, "Birkaç gece önce bir kişi Şiraz'ın Moali Abad Caddesine bomba yerleştirmeye çalıştı ancak güvenlik güçlerinin dikkati nedeniyle başarısız oldu" dedi.

Çantasında tahrip gücü yüksek patlayıcı madde bulunan söz konusu kişinin gözaltına alındığını aktaran Şeybani, bombanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İranlı yetkili, gözaltına alınan şahsın kimliğinin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentinde 26 Ekim'de bir türbeye düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.