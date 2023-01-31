İran, Sünni din adamı Muradzehi'yi tutukladı

İran resmi ajansı IRNA'nın haberinde, Muradzehi’nin "kamuoyunu yanıltmak ve tahrik etmek, yabancı medya ve bireyler ile çok sayıda iletişimde bulunmak" suçlamalarıyla tutuklandığı ifade edildi.

Beluç Aktivistler Örgütünün Telegram sayfasında yapılan paylaşımda da Muradzehi’nin evine giderken tutuklandığı ve bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarıldı.

Söz konusu paylaşımda, istihbarat teşkilatına ait 4 aracın Muradzehi’nin yolunu kestiği, takip eden askeri güçlerin de Sünni din adamını tutukladığı ileri sürüldü.

Sünni Online'ın Telegram kanalından yapılan paylaşımda ise Mevlana Abdülmecid Muradzehi’nin Zahidan'daki "Kanlı Cuma" olayının ardından medyaya bilgi verdiği ve açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.

- Eyalette "Kanlı Cuma" olayları protestoları tetikledi

İran'ın güneydoğusunda Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti, geçen yıl 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan olaylara sahne olmuştu.

İran basınında, Zahidan'da "Kanlı Cuma" olarak anılan olayların ülkedeki Mahsa Emini protestolarından farklı olarak 15 yaşındaki bir kız çocuğunun bir polis memuru tarafından cinsel tacize uğradığı iddiası üzerine başladığı yönünde haberler yer almıştı.

Zahidan başta olmak üzere Sistan-Beluçistan eyaleti, "Kanlı Cuma" olaylarının yaşandığı 30 Eylül'den bu yana her hafta cuma namazından sonra protestolara sahne oluyor.