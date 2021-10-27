İran tarih verdi: Kasım

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin kasım ayının sonuna kadar başlayacağını belirtti.

Bakıri, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile Brüksel'de yaptığı görüşmelerin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Mora ile temel konular hakkında "ciddi ve olumlu" müzakereler yaptıklarını aktaran Bakıri, nükleer anlaşma görüşmelerine kasım ayının bitiminden önce başlama konusunda anlaştıklarını ve kesin tarihin daha sonra ilan edileceğini ifade etti.

ABD'de Joe Biden'ın göreve gelmesiyle 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan ve 6 tur yapılan nükleer anlaşma müzakerelerine İran'daki hükümet değişikliği nedeniyle ara verilmişti.

İran hükümetinin görüşmelere yeniden döneceğini açıklamasının ardından Mora, 14 Ekim'de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile Tahran'da görüşerek İran ile AB arasındaki müzakereleri yeniden başlatmıştı.