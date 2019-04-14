İran tüm ülkelere mektup gönderecek

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, tüm ülkelerin dışişleri bakanlarını ABD'nin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etmesinin sonuçları hakkında bilgilendireceğini belirtti.

Zarif, dışişleri bakanlarına yolladığı mektuplarda ABD'nin kararının sonuçları olacağının belirtildiğini ifade etti. İranlı bakan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de mektup gönderdiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun elit birliği olan Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etmişti. İran da bu karara CENTCOM'u terör örgütü ilan ederek cevap vermişti.

Kaynak: Ajanslar