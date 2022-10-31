İran: Türbe saldırısıyla ilgili 6 kişi yakalandı

Tasnim Haber Ajansı, İstihbarat Bakanlığının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "İkinci kez türbe saldırısı hazırlığında olan ve Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgileri bulunan toplamda 6 kişi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu 26 Ekim'de Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırgan olayın hemen ardından yaralı şekilde yakalanmış ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.