İran: Ukrayna'da savaşa dahil olmadık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, batılı ülkelerin Ukrayna'da kullanması için Rusya'ya İran üretimi insansız hava araçlarının gönderildiği iddiaları konusunda Birleşmiş Milletler'den (BM) 'tarafsız' bir inceleme yapılması talebine tepki gösterdi.

İddiaları "asılsız" olarak nitelendirerek reddeden Kenani, bu tür "provokatif yaklaşımlardan" kaçınılması çağrısında bulundu.

Batı'yı İran üzerinde baskı kurmaya çalışmakla suçlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran'ın Moskova'ya silah tedarik ettiği iddialarını bir kez daha yalanladı.

Fransa, İngiltere ve Almanya cuma günü BM'ye gönderdikleri bir mektupla "Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ederek" Rusya'ya gönderilen İran'a ait insansız hava araçlarıyla ilgili "tarafsız" bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere perşembe günü "Rusya'ya SİHA tedarik etmekten sorumlu tuttukları" üç generali ve bir silah şirketine karşı yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

Bu kararları "yıkıcı" olarak tanımlayarak "şiddetle kınayan" sözcü, İran'ın "her türlü sorumsuz eyleme karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ve çıkarlarını savunmakta tereddüt etmeyeceğini" sözlerine ekledi.

Barıştan yana olduklarını belirten Kenani, "Ukrayna'daki savaşın siyasi bir süreç yoluyla derhal sona erdirilmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.