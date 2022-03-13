İran ve Katar dışişleri bakanları nükleer müzakereleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin Viyana'daki nükleer görüşmelerde iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için ciddi bir şekilde çalıştığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra Viyana'daki nükleer görüşmeler ele alındı.

Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer müzakerelerde ABD'yi yeni meseleleri gündeme getirmekle eleştirirken buna karşılık İran'ın iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için ciddi şekilde çaba harcadığını ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise İran ve müzakerelere katılan tarafların anlaşma sağlama çabalarının önemli olduğunu belirtti.