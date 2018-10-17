İran ve Pakistan'dan sınırda iş birliği

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, kaçırılan İranlı sınır görevlileri ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan’ın Tahran Büyükelçisi Riffat Mesud'un bakanlığa çağrıldığını ifade etti.

Açıklamada, İran'ın Pakistan'dan ikili ilişkiler, iyi komşuluk ilkesi ve ikili anlaşmalardan doğan sorumluluklar çerçevesinde İranlı sınır muhafızlarının serbest kalması ve "teröristlerin" yakalanması için ortak hareket etme çağrısında bulundu.

PAKİSTAN’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal da yazılı açıklamasında, hükümet olarak İranlı sınır muhafızlarının kaçırılmasından endişe duyduklarını ifade etti.

İki ülkenin askeri yetkililerinin sınır muhafızlarının yerini tespit etmek için ortak çalışmalar yürüttüğünü aktaran Faysal, "Pakistan ve İran'ın askeri iş birliği geçen yıl şekillenen ortak mekanizma çerçevesinde sürdürülüyor." açıklamasında bulundu.

Faysal, İranlı sınır muhafızlarının bulunması için her imkânın seferber edileceğini söyledi.

İRAN-PAKİSTAN SINIRINDA NE YAŞANMIŞTI?

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde dün sabaha karşı 14 güvenlik görevlisi Ceyşu'l Adl isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırılmıştı.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğu” iddiasıyla, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Söz konusu örgüt geçen yıl nisan ayında bir İran askerini kaçırmıştı. Kaçırılan asker 15 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net