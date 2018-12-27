İran ve Taliban arasındaki görüşmeler hakkında açıklama

İranlı yetkililer, Taliban grubuyla devam eden görüşmeler hakkında Afgan hükümetine bilgi verdiklerini bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çarşamba günü İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Shamkhani, Afgan mevkidaşına Tahran'ın Afgan hükümeti bilgisi ile Taliban ile görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Shamkhani, Afganistan cumhurbaşkanının ulusal güvenlik danışmanı Hamdullah Mohib'e, görüşmelerin “Afganistan'daki güvenlik sorunlarının engellenmesine yardımcı olmak için” yapıldığını söyledi.

İranlı güvenlik görevlisi Tahran Times gazetesinde, "Taliban grubuyla yapılan tüm temaslar ve görüşmeler Afganistan hükümetinin bilgisindeydi ve bu süreç devam edecek." dedi.

Shamkhani, üst düzey İran güvenlik, askeri ve siyasi yetkililerden oluşan bir heyetle birlikte Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net