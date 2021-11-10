İran, Vietnam'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

İran, iki hafta önce Umman Denizi'nde "petrol hırsızlığı" iddiasıyla alıkoyduğu Vietnam'a ait SOTHYS petrol tankerini serbest bıraktı.

İran devlet medyasının haberinde, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İran'a ait petrolün aktarıldığı gerekçesiyle alıkonulan tankerin serbest bırakıldığı belirtildi.

Mürettebatla ilgili bilgi paylaşılmadı

Tankerin 26 kişilik mürettebatıyla ilgili bilgi paylaşılmadı. 25 Ekim'de el konulan tankerle ilgili İran Devrim Muhafızları Ordusu açıklamasında, ABD'nin "İran'a ait petrolü çalma girişiminde" bulunduğunu iddia etmiş ve İran'ın, petrolün aktarıldığı tankere el koyduğunu bildirmişti.

AA muhabirine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları'nın iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.