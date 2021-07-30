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İran: Yardıma hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, orman yangınlarından etkilenen Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını belirtti.

Ortadoğu 30.07.2021, 18:38 30.07.2021, 19:30
İran: Yardıma hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan ve can kayıpları ile maddi zarara yol açan orman yangınlarından üzüntü duyduklarını ifade etti.

Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, orman yangınları nedeniyle Türkiye yönetimi ve halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

İranlı yetkili, yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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#iran #Said Hatibzade #orman yangınları
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