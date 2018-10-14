İran yoksullaşıyor

Asriran haber sitesine konuşan İran Meclisi İşçiler Grubu Başkanı Ali Rıza Mahcub, ülkedeki mutlak yoksulluğun geçen yıla oranla iki kat artarak, yüzde 34'e yükseldiğini belirtti.

Mahcub, Birleşmiş Milletler Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan tanımlamayla, "günlük 2 dolardan az geliri olan kişilerin mutlak yoksul" şeklinde nitelendiğini hatırlatarak, geçen yıl ülkesinde asgari ücretin en az 3 milyon tümen olmasını savunduklarını ancak, bu yılki hayat pahalılığı da göz önüne alınarak söz konusu rakamın daha yüksek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İran'da asgari ücret geçen yıla oranla yüzde 20 artırılarak 1 milyon 114 bin 140 tümen (yaklaşık 77 dolar) olarak tespit edilmişti.

Geçen haftalarda İran'ın bazı bölgelerinde halk marketlere hücum etmişti. Fiyatların artmasından ve ürünlerin kalmamasından endişe eden halkın istikrar istediği belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 17:00