İran Yüksek Mahkemesi'nden yeni açıklama: Muhammed Kobadlu'nun idam cezasına itirazı kabul edilmedi

İran Yüksek Mahkemesi, Mahsa Emini gösterileriyle ilgili idama mahkum edilen Muhammed Kobadlu'nun yeniden yargılanma talebinin kabul edilmediğini açıkladı.

Yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansı’na göre, Yüksek Mahkemenin Halkla İlişkiler Birimi, idama mahkum edilen Muhammed Kobadlu ile Saman Saidi'nin (Yasin) itiraz başvurusuna ilişkin sabah saatlerinde yapılan açıklamada düzeltmeye gitti.

Yeni açıklamada, “Tahran’da isyancıların devam eden yargılama sürecinde, bir polis memuruna arabasıyla çarparak ölümüne neden olan Muhammed Kobadlu’nun idam kararına yapılan itiraz kabul edilmedi. İdam kararı hala geçerli.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Mahsa Emini gösterilerine katılmak”, “kamu malına zarar vermek” ve “ulusal güvenliğe tehdit oluşturmak” suçlarından yargılanan rap sanatçısı Saidi’ye verilen idam hükmünün ise bozulduğu yinelendi.

Saidi’nin dava dosyasının idam hükmü veren mahkemeye geri gönderileceğine dikkat çekilen açıklamada, yargılamanın aynı mahkeme tarafından yeniden yapılacağı belirtildi.

Sabah yapılan açıklamada, Muhammed Kobadlu ile Saman Saidi'nin idam cezasına yaptıkları itirazın kabul edildiği, ikisinin de yeniden yargılanacağı bildirilmişti.

İran’da, Emini gösterileriyle ilgili yargılamalarda sanıklara, “yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak”, “devlete karşı savaş açmak”, “ateşli ve ya ateşsiz silahlarla korku yaymak”, “adam öldürme ve yaralama” gibi suçlar yöneltiliyor.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.

Ülkede dördüncü ayına giren Mahsa Emini gösterileriyle bağlantılı olarak şu ana kadar en az 11 kişi idama mahkum edilirken bunlardan 2'sinin cezası infaz edildi.

İran’da son olarak, davadaki yeni delilleri dikkate alan Yüksek Mahkeme, 23 yaşındaki Mahan Sadrat’ın yeniden yargılanma talebini Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 474. maddesi uyarınca kabul etmişti.