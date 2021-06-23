İran'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.43'te merkez üssü Hoy kenti olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,24 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, merkez üssünün, Van'ın Özalp ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede olduğu belirlendi.