İran’da güvenlik güçlerine suçlamalarda bulunan Jahan-e Sanat gazetesi kapatıldı

İran’da yargıya bağlı Mizan Online internet sitesinin haberinde, günlük gazete Jahan-e Sanat’ın Milli Güvenlik Yüksek Kurulu kararlarını ihlal ettiği için dün kapatıldığı bildirildi.



Haberde, kararın içeriğine açıklık getirilmedi, ancak kapatmanın gazetede Cumartesi günü yayınlanan, polis ve güvenlik güçlerini suçlamalar içeren bir makale ile bağlantılı olduğu belirtildi.



Protestoların başladığı 16 Eylül’den bu yana güvenlik güçleri mensupları da dahil olmak üzere çoğu gösterici düzinelerce insan öldürüldü.



Yetkililerin ‘isyan’ olarak adlandırdığı gösteriler sırasında aralarında gazetecilerin de bulunduğu binlerce kişi gözaltına alındı.



Ham Mihan gazetesi, 2004 yılında kurulan ekonomi gazetesinin daha önce 2020 yılında yeni tip koronavirüs vaka sayılarına ilişkin resmi verileri sorguladığı için kapatıldığını hatırlattı.



Reformist Sazangedi gazetesi ise Ekim ayında yaptığı bir haberde, 20’den fazla gazetecinin hala gözaltında olduğunu ve gazetecilere yönelik gözaltı dalgasının sürdüğünü bildirdi.

Şarku’l Avsat