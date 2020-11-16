İran'da iş yerleri kapatılıyor, şehirler arası seyahat yasaklanıyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıplarının artması üzerinde 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren 31 eyalet merkezinden 25'inde "zorunlu" nitelik taşımayan iş yerleri kapatılacak.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, yaptığı açıklamada, kısıtlamalar çerçevesinde sadece fırınlar, halkın temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacağı iş yerleri ve sağlık merkezlerinin açık olacağını söyledi.

Başkent Tahran'ın da aralarında olduğu 25 eyalet merkezi, tüm büyük şehirler ve ilçelerde kısıtlamaların uygulanacağını belirten Reisi, zorunlu olanların dışındaki tüm iş yerlerinin kapatılacağını ifade etti.

İdari merkezlerde çalışanların sadece üçte birinin işe gidebileceğini aktaran Reisi, "yüksek riskli" yerlerde araçların şehir dışına çıkamayacağını ve şehirler arası seyahatin de yasaklanacağını dile getirdi.

- "Uygulamada taviz verilmeyecek"

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli de valiler, kaymakamlar ve nahiye müdürleriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, salgınla ilgili kararları uygulamada taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Fazli, "Yasakları ihlal edenlere karşı ciddiyetle muamele edeceğiz. Koronavirüsle Mücadele Kurulunun kararları Ulusal Güvenlik Kurulu kararları hükmündedir." dedi.

İdari yetkililere seslenen Fazli, "Kovid-19 yasaklarını yönetmede hiçbir şekilde ihmalkarlığa izin vermeyin. Tüm yetkililer daima ulaşılabilecek durumda olmalıdır. Nahiye müdürleri de alınan kararların köylerde ve kırsal yerlerde uygulanmasına dikkat etmelidir." diye konuştu.

İran Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 486 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 53 yeni vaka tespit edildiğini açıklamıştı.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 41 bin 979’a, vaka sayısı da 775 bin 121'e yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 17:23