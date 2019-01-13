İran'da kuyumcu soygununa üç idam 

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde kuyumcu soygununa karışan 3 kişi idam edildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Kohgiluye ve Buyer Ahmed Başsavcısı Gulamrıza Mezari, "Yasuc kentinde bir kuyumcuyu öldürdükleri gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan 3 kişinin cezası infaz edildi." ifadelerini kullandı.

Mezari, söz konusu kişilerin Kohgiluye ve Buyer Ahmed ve Fars eyaletinde hırsızlık yapan bir şebekenin elemanları olduğunu belirtti.

Ocak ayında, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Yasuc kentindeki Heftad Tir Meydanı'nda bir kuyumcu dükkanı soyulmuş, kuyumcunun cesedi olaydan bir gün sonra Yasuc ormanlık alanında bulunmuştu.

Kaynak: A

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2019, 11:03