İran'da maden işçilerinin dinlenme odasında patlama: 2 ölü

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Simnan Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Kazalar ve Acil Durumlar Yönetim Merkezi Başkanı Muhammed Ali Tahiri, Damgan'daki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Tahiri, patlamanın Damgan'ın Tuye köyünde bulunan florin madeninde, işçilerin dinlenme odasında meydana geldiğini belirterek, patlamada 2 kişinin öldüğünü 5 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Söz konusu patlamanın saat 13.40'ta meydana geldiğini aktaran Tahiri, kısa süre içinde bölgeye acil durum ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Tahiri, olaya ilişkin detaylı araştırmanın devam ettiğini, gerekli açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.