İran’da Mahsa Amini’nin gözaltında ölmesinin ardından ‘iç gerginlik’ uyarısı yapıldı

Polis güçleri, bu sabah İran’ın Kürdistan Eyaleti’nin yönetim merkezi olan Senendec’teki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.



Protestocular, aralıklı silah sesleri arasında çevik kuvvet polisiyle karşı karşıya kaldı.



Sıkı güvenlik ortamına rağmen Senendec sokaklarına dökülen protestocular, İran’in dini lideri Ali Hamaney’e atıfta bulunarak ‘Diktatöre ölüm’ sloganları attı.



Sosyal medyada paylaşılan videolarda, 2020 başlarında ABD tarafından öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin büyük bir pankartı da görüldü.



İran’daki insan hakları durumunu izleyen bir kuruluş olan Hengaw, Saggız ve Senendec şehirlerinde polisin göstericilere müdahalesi sırasında en az 33 kişinin yaralandığını bildirdi.



Devlete ait İran gazetesi, bugünkü sayısında ahlak polisinin performansını savunarak, Mahsa Amini’nin ölümünün acı ve üzücü olduğunu ifade etti, ancak haberde şu ifadeler kullanıldı:



“Kontrolünüz dışında bir konuyu gündeme getirmemelisiniz. Evet, bu alanda inkar edilemez zaaflar ve eksiklikler var ve bunların ihmal edilmemesi gerekiyor ama asıl mesele bu olaydaki abartmanın iç gerginliğe yol açabileceğidir. Olayın acısı, ahlak ve adaletin çiğnenmesini gerektirmez.”



Ancak olayı öne çıkaran İran gazetelerinin çoğu, yetkililerin örtünme konusundaki yaklaşımını eleştirdi.



Reformcu gazete Aftab-ı Yezd olayın ülke genelinde yarattığı şok dalgalarına dikkat çekti. Etimad gazetesi ise Amini’nin ölümünü ‘trajik’ olarak nitelendirdi.



Kadın ve aileden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Enise Hazali, Amini’nin ailesiyle doğrudan temasa geçtiğini, başsağlığı dilediğini ve olayın tüm yönleri netleşene kadar konunun ciddi bir şekilde takip edileceğine dair güvence verdiğini bildirdi.



Yetkililer, Amini’nin ölümünü araştırıyor, ancak bir adli tıp doktoru dün otopsi sonuçlarının ortaya çıkmasının üç hafta sürebileceğini söyledi.



Tepkiler üzerine Tahran Polisi tarafından yapılan açıklamada, ahlak polisinin amini’yi bir saatlik ‘brifing’ için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybettiği ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.



İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, Amini’nin polis merkezine getirildikten sonra bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düşmesi yer aldı.



İran’daki ihlalleri takip eden ‘Tasvir 1500’ kanalı, genç kadının kafasına darbe aldığını iddia etti.



Ailesi ise genç kadının kalp krizi nedeniyle öldüğüne dair iddiaları reddederek, kalp hastalığı olmadığını söyledi.

Şarku'l Avsat