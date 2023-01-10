İran'da 'Mossad adına suikast ve sabotaj' planlamakla suçlanan 13 kişi tutuklandı

İran resmi haber ajansı IRNA'nın İstihbarat Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberde, "ülkedeki bir askeri yetkiliye suikast düzenlemeyi ve büyük kentlerde çok sayıda sabotaj operasyonu gerçekleştirmeyi amaçlayan Mossad'a bağlı 23 kişiden oluşan 6 operasyon timi tespit edildiği" kaydedildi.

Timlere yönelik operasyon kapsamında Tahran, İsfahan, Yezd, Batı Azerbaycan ve Gülistan eyaletlerinde tespit edilen kişilerden şu ana kadar ülke içerisinde bulunan 13 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Haberde, Mossad adına çalıştığı iddia edilen söz konusu kişilerin Avrupa ülkelerinden birinde ikamet eden "Cyrus" lakaplı bir kişi tarafından yönlendirildiği aktarıldı.