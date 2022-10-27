İran’da Şii türbesine saldırıyı IŞİD üstlendi: 15 kişi öldü

Olayla ilgili olarak iki kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin de olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Fars eyalet yetkilileri ise medyaya yaptıkları açıklamada saldırganın tek kişi olduğunu söyledi.

İran’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen yarı resmi Noor News haber sitesi, "terör saldırısı" gerçekleştiren militanların İran uyruklu olmadığını aktardı.

IŞİD ise olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bekir Kalibaf ile İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ise İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümü sonrasında ülkede yayılan protestoların Şiraz'daki saldırıya yol açtığını iddia etti.

Amini'nin ölümünün 40. günü nedeniyle ülkede başkent Tahran ve 25'i aşkın kentte protestolar düzenlendi. Polisin müdahale ettiği gösterilerde bazı yerlerde protestoculara ateş açtığı bildirildi.