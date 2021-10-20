İran'da tutuklanan Sünni din adamından haber alınamıyor

İran'ın doğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinde tutuklanan Sünni Beluç din adamı Hafız Abdurreşid Rigi'den uzun süredir haber alınamadığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, 2020 yılının Mart ayında, bölgedeki Mehristan şehrinde gözaltına alınarak tutuklanan Sünni din adamından haber alınamıyor.

Sünni din adamı geçtiğimiz yıl kendisi gibi birçok diğer isimle beraber gözaltına alınmış ve Sahedan Cezaevi'ne hapsedilmişti. Hafız Abdurreşid Rigi, bölgede Kuran eğitimi veren bir isimdi. Bölge kaynakları Rigi'nin, bir sohbetinde Şiilerin Hz. Ömer'e yönelik suçlamalarına verdiği cevaplar sebebiyle tutuklandığını ifade etti.

9 ay hapis cezasına çarptırılan Rigi, bu süre dolmasına rağmen serbest bırakılmadı.

Rigi'nin cezaevinde öldürülmüş olmasından endişe ediliyor.

İran'ın Sünni Beluçlara yönelik politikası

İran rejiminin ülkedeki Sünni Beluçlara yönelik izlediği politikalara da oldukça dikkat çekici bir noktada.

Son dönemde onlarca Sünni Beluç İran rejimince idam edildi.

İran tarafından idam edilen Beluçların "suçlu olduklarını itiraf etmeleri için" işkence gördükleri de aktivistler tarafından aktarılan bilgiler arasında.

İran ve Pakistan'da yaşayan Sünni Beluçlar, kendilerine yönelik hak ihlallerini duyurabilmek için sosyal medya üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.

Kaynak: Mepa News