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İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda bir güvenlik görevlisi şehit oldu.

Ortadoğu 27.01.2023, 10:08 27.01.2023, 10:13
İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürü şehit oldu.

Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Yaralıların durumları iyi.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

#Azerbaycan #iran
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