İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda bir güvenlik görevlisi şehit oldu.
Ortadoğu 27.01.2023, 10:08 27.01.2023, 10:13
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürü şehit oldu.
Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Yaralıların durumları iyi.
Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
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