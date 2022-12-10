İran’daki protestolar nedeniyle 24 protestocu idamla karşı karşıya

İran haber ajansı IRNA, geçtiğimiz Eylül ayında İran’da başlayan hükümet karşıtı kitlesel gösterilerden bu yana ilk protestocunun infaz edildiğini bildirdi.



İnfaz edilen Mohsen Shekari, 25 Eylül’de bir güvenlik görevlisine bıçakla saldırmak, tahrik ve terör suçlamalarıyla Tahran'da tutuklandı.



Yargı makamları daha fazla infaz yapılacağını duyurdu. Shekari’nin infazı hem ülke içinde hem de uluslararası alanda kınamalara yol açtı. Ancak Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de dahil olmak üzere İranlı siyasi liderler, infazı ülke çapındaki ayaklanmalara meşru bir tepki olarak nitelendirdi.



Protestocular, sosyal medyada paylaştıkları "İntikamımızı bekleyin" mesajıyla misilleme tehdidinde bulundu.



Diğer yandan yurtdışındaki İranlılar hafta sonu bir dizi protesto yürüyüşü düzenlemeyi planlıyor.



İran’daki gösteriler 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin kılık kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasından günler sonra hayatını kaybettiği 16 Eylül’de patlak verdi.



Avrupa Birliği ve ABD, gösterilerin şiddetle bastırılması nedeniyle İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırımlar uyguladı.



İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), geçtiğimiz günlerde İran’da 64'ü çocuk olmak üzere en az 450 göstericinin öldürüldüğünü, 18 bin 170 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: Şarku’l Avsat