İran'daki saldırıyı Nidal hareketinin üstlendiği öne sürüldü

Huzistan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Kasımpur, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde 2 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı El Nidal Hareketi'nin üstlendiğini iddia etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Kasımpur, "Ayrılıkçı Nidal Hareketi, İmam Humeyni Limanı'ndaki güvenlik güçlerine yönelik dünkü silahlı saldırıyı üstlendi." dedi.

Kasımpur, örgütün olayı nasıl üstlendiğine dair detay vermezken, örgüte ait sosyal medya hesaplarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mahşehr kentindeki Seduki caddesinde dün bir araç içinden açılan ateş sonucu biri asker diğeri polis 2 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

El Nidal Hareketi

Arapların çoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinin özerkliği amacıyla 1999 yılında kurulan Haraketü’n-Nidal el-Arabiyye Li Tahriri’l-Ahvaz (Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi) adını 2005 Ahvaz olaylarında duyurdu.

El Nidal olarak bilinen örgüt, Ahvazuna adında Arapça yayın yapan bir televizyon kanalına sahip.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2019, 09:15