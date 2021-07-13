İran'dan ABD açıklaması: Görüşüyoruz

İran devlet televizyonunun haberine göre Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile muhtemel tutuklu takası konusunda açıklamalarda bulundu.

Tahran'ın, ABD'de tutuklu bulunan ya da herhangi bir ülkede ABD'nin talebiyle tutuklanan İran vatandaşı "siyasi mahkumların" ülkeye dönmesi karşılığında İran'da tutuklu bazı ABD vatandaşlarını serbest bırakacağını belirten Rebii, "Önceki ABD yönetimine bu konudaki hazırlığımızı iletmiştik ancak müzakere masasına oturmayı reddeden, İranlıları rehin almakta ısrar eden ABD yönetimi oldu." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konudaki yaklaşımının olumlu olduğuna dikkati çeken Rebii, "Bu konudaki müzakereler devam ediyor. Müzakerelerin bir sonuca ulaşarak, İranlı tutukluların serbest bırakılması ve ülkemizin çıkarlarının sağlanması halinde ilerleyen günlerde konuyla ilgili bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'de bazı İran vatandaşları yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. İki ülke arasında daha önce de tutuklu takası yapılmıştı. Son olarak İran'da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı Haziran 2020'de eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.