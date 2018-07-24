İran'dan Trump'a "dikkatli ol" cevabı: İmparatorluklar çöker

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın son açıklamalarından etkilenmediklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"Etkilenmedik: Dünya birkaç ay önce daha sert yaygaralara şahit oldu. İranlılar 'daha medeni olanlardan' 40 yıldır bu yaygaraları duyuyor. Biz binlerce yıldır varız ve bazı ülkelerin ömründen daha fazla hayatta kalan kendi imparatorluğumuz dahil birçok imparatorluğun çöküşünü gördük. Dikkatli ol!"

Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi ABD'yi tehdit etmemesi, aksi halde sonuçlarına katlanacağı konusunda uyardı.

Trump'tan birkaç saat önce açıklama yapan Ruhani Tahran'a karşı düşmanca politikaların "tüm savaşların anasına" yol açabileceğini söylemişti.

Trump dün gece Ruhani'ye yönelik olarak Twitter'da yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"BİR DAHA ASLA, ABD'Yİ TEHDİT ETME, AKSİ TAKDİRDE YOKSA TARİHTE ÇOK AZ KİŞİNİN GÖRDÜĞÜ SONUÇLARA KATLANIRSIN. ARTIK SENİN ŞİDDET VE ÖLÜME DAİR MECZUP İFADELERİNE TAHAMMÜL EDECEK BİR ÜLKE DEĞİLİZ. DİKKATLİ OL!"

Konuya yakın Amerikalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Trump yönetiminin, İran'ın nükleer programını ve militan gruplara desteğini sona erdirmek için baskıyı artırması ve İran içinde huzursuzluk yaratmak amacıyla saldırgan konuşmalar ve internet üzerinden açıklamalar yapmasıyla gerilim tırmandı.

İran, Trump'ın ülkesini 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasından çıkarmasını takiben ABD'nin artan baskısıyla ve yaptırımlarıyla karşılaştı. Tahran, nükleer çalışmasının sadece elektrik üretimi ve diğer barışçıl projeler için olduğunu söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün geç saatlerde yaptığı bir konuşmada, İran liderlerini "mafya" olarak nitelendirdi ve hükümetlerinden memnun olmayan İranlılara destek vereceğine dair söz verdi.

Ruhani İranlı diplomatlara hitaben yaptığı açıklamada "Trump, aslanın kuyruğu ile oynama, sadece pişman olursun" dedi.

Ruhani, "Amerika, İran'la barışın, barışların anası; savaşın, savaşların anası olduğunu bilmeli" diyerek 1979 İslam Devrimi'nden beri anlaşmazlık yaşayan iki ülke arasında barış olasılığına açık kapı bıraktı.

Ruhani, Trump'ın İran'ın petrol ihracatını durdurma tehdidiyle alay etti ve İran'ın Körfez'de ve büyük bir petrol taşımacılığı yolu olan Hürmüz Boğazı'nda baskın bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2018, 07:09