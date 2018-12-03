İran’dan Yemen Zirvesi hakkında açıklama

İran, İsveç’te gerçekleştirilecek zirveye destek verdiğini açıklarken, ülkede yaşanan iç çatışmaların çözümü için zirvenin önemine işaret etti.

İran’dan Yemen Zirvesi hakkında açıklama

İran, İsveç'teki müzakereleri memnuniyetle karşıladı. Tahran yönetimi, krizin sona ermesi için uluslararası müzakerelere yardım etmeye ve insanlara insani yardım sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

İran'ın toplantıya resmi bir yetkiliyle katılıp katılmayacağı ile ilgili olarak herhangi bir bilgi verilmedi.

İran, Yemen’de Husi milisleri desteklerken Suudi Arabistan da mevcut hükümetin arkasında yer alıyor.

Ülkede İran ile Suudi Arabistan’ın hakimiyet mücadelesinin yaşandığı belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, 12:27
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