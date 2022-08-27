İran’ın Ermenistan’a ihracatı %37 oranında arttı

İran İslam Cumhuriyeti’nin Ermenistan Büyükelçisi Abbas Zuhuri cumartesi günü Zencan eyaletinin özel ticari-ekonomik oturumunda konuşma yaptı.

Abbas Zuhuri bir takım önemli projelerin İran ve Ermenistan ortak Komisyonu tarafından yürütüldüğüne değinerek; “farklı ülkelerin piyasalarında aktif bir şekilde faaliyet göstermek için hazırlıklı olmak ve hızlı bir şekilde harekete geçmenin büyük bir önemi vardır. Ermenistan’ın piyasası Zencan eyaletindeki ticaret ve ekonomi alanında aktif olan vatandaşlarımız için oldukça hazır bir durumda.” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili açıklamasının devamında üreticiler ve ihracatçılar için farklı engeller ve sorunların var olduğuna değinerek; “Cumhurbaşkanı Reisi’nin hükumetinin politikası özellikle komşu ülkelerle işbirliğine önem veriyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz ekonomik faaliyetlerin artması ve işbirliğimizin gelişimi ve kalkınmasıdır. Bu doğrultuda İran’ın Ermenistan’daki Büyükelçiliği bu alanlarda faaliyet gösteren şahıslar ve kurumlar ile geniş çaplı olarak işbirliği yapmaya hazırdır.” dedi.

İran’ın Ermenistan Büyükelçisi konuşmasının sonunda Ermenistan pazarının rekabet piyasası olduğuna değinerek; “İran’ın Ermenistan’a ihracatı artmış durumda ve şu an 560 milyon dolara ulaşmıştır. Bu doğrultuda Ermenistanlı yetkililer ile işbirliği yaparak bu miktarı 1 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Tesnim Haber Ajansı