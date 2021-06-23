İran'ın Türkiye sınırında deprem
İran'ın Türkiye sınırında yer alan Hoy kentinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ortadoğu 23.06.2021, 08:28 23.06.2021, 08:49
İran'ın batısındaki Hoy kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.43'te merkez üssü Hoy kenti olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5,24 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, merkez üssünün, Van'ın Özalp ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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