İranlı Bakan Zarif'in ardından Suudi Arabistan heyeti Lübnan'da

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar bin Süleyman el-Alavla, ilişkileri güçlendirmek amacıyla tüm alanlarda Lübnan'ın yanında yer alacaklarını belirtti.

Lübnan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in iki günlük ziyaretinin hemen ardından Suudi Arabistan heyetini ağırlıyor.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı Alavla başkanlığındaki heyeti başkent Beyrut'ta kabul etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede Avn, ülkesinin Suudi Arabistan ile iş birliğine önem verdiğini belirterek, Alavla'dan Kral Selman bin Abdulaziz'e selamlarını iletmesini istedi.

Alavla da Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman adına Lübnan'da kurulan yeni hükümetten dolayı Cumhurbaşkanı Avn'ı tebrik etti.

Riyad yönetiminin iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini güçlendirme çabalarına dikkati çeken Alavla, bu doğrultuda Suudi Arabistan'ın tüm alanlarda Lübnan'ın yanında durduğunu ve yardım ettiğini ifade etti.

Lübnan'a resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan heyetinin, Başbakan Saad el-Hariri ve diğer yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı Alavla ve beraberindeki heyetin, Lübnan'da iki gün boyunca resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten hemen sonra Beyrut'a gelmesi dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 9-11 Şubat'ta Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde ülkedeki Filistinli grupların temsilcilerinin yanı sıra Lübnanlı yetkililerle bir dizi görüşmeler yapmıştı.

Zarif, İran'ın Lübnan'a her konuda yardım etmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını tüm görüşmelerde dile getirmişti.

Kaynak: AA