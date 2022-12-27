İranlı kadın satranç oyuncusu protestolara destek verdi

"Ensafnews" haber sitesine göre, 26 yaşındaki satranç oyuncusu Hadimuşeria, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 2022 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda başörtüsüz yer aldı.

İran, Almatı'daki müsabakalara 6 sporcuyla katılıyor.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybederken 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

İranlı kaya tırmanışı sporcusu Elnaz Rekabi, 16 Ekim'de Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nın finalinde başörtüsüz yarışmıştı.

Rekabi, müsabakadan sonra Instagram hesabından paylaştığı mesajında, Seul'deki müsabaka sırasında başörtüsü takmamasının "kasıtsız" olduğunu ifade ederek, bu durumun müsabaka esnasındaki "kötü planlama" ve "öngörülemez şekilde tırmanmaya çağrılmasından" kaynaklandığını söylemişti.

Başörtüsüz yarışması ülkedeki protestolara destek şeklinde yorumlanan İranlı sporcu Rekabi, ülkeye dönüşünde büyük bir kalabalık tarafından karşılanmıştı.

İran'ın ulusal paten takımının üyesi Nilüfer Merdani de 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen maratona, İranlı kadın sporcular için zorunlu olan başörtüsü olmadan katılmıştı.

Dünyaca ünlü İranlı aktris Terane Alidusti, 10 Kasım günü protestolara destek amacıyla sosyal medyada başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamış, bir hafta sonra ülkedeki rejim karşıtı gösterilere destek vermek, doğru olmayan içerikler paylaşmak ve eylemleri kışkırtmak gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Son olarak İran'ın milli okçularından Parmida Kasımi, Tahran'daki resmi bir ödül töreninde başörtüsünü çıkararak podyuma çıkmıştı.