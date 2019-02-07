İranlı komutan hükümete 'füze programı konusunda' yüklendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran hükümeti ile Fransa arasında İran'ın balistik füze programı konusunda görüşme yapıldığını ancak bu alandaki yetkinin hükümette olmadığını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, devrimin yıl dönümü dolayısıyla Meşhed kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Hacızade, askeri alanda sorumluluğun doğrudan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'de olduğunu belirtti.

İran hükümeti ile Fransa arasında balistik füze konusunda görüşmeler yapıldığını aktaran Hacızade, "Onlar arasında görüşmeler yapıldı ancak füzelerin kilidi hükümetin elinde değil." dedi.

Uzun menzilli füze denemeleri sürüyor

Tahran'ın balistik füze denemelerini durdurmadığını belirten Hacızade, şöyle devam etti:

"Bunlar uzun menzilli füzeleri de kapsıyor ve hükümetin bu konuda bir müdahalesi yok. Hükümet sadece bizden füze faaliyetlerimizi kamuoyuna duyurmamamızı talep edebilir. Füze denemeleri hükümetin yetkisinin dışındadır."

ABD ve Fransa başta olmak üzere Batı ülkeleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve kararı ihlal etmediğini savunuyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Muhll, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, "Fransa, İran'ın füze programının BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 numaralı kararına uygun olmadığını hatırlatıyor." diyerek, İran'a nükleer silah taşıyabilecek balistik füzelerle bağlantılı tüm faaliyetlerini acilen durdurması çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından Tahran yönetimini anlaşmada tutmak isteyen E3 şeklinde isimlendirilen Almanya, Fransa, İngiltere'nin dışişleri bakanları, geçen hafta İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için Avrupa Birliği'nin de desteklediği yeni ödeme mekanizması kurmuştu.

Avrupa'nın ilk aşamada sadece gıda ve ilaç ticaretini kapsayacağı söylenen yeni ticari mekanizmanın kapsamını genişletme vaadiyle Tahran'ı balistik füze programı konusunda müzakere masasına çekmeye çalışacağı yorumları yapılmıştı.

Kaynak: AA