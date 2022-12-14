İranlı muhafazakar siyasetçi: İdam cezaları 5-10 gün içerisinde infaz edilsin

"Etemadonline" haber sitesine göre, İran Meclisi Tahran Milletvekili Mirselim, gösterilerle ilgili ilk 2 idamın kanuni süreç tamamlanmadan uygulandığı yönündeki eleştirilere tepki gösterdi.

Mirselim, "Yargı makamlarının son olaylarla ilgili icraatlarını yerinde buluyorum. Hatta bana göre, ülkede huzuru bozanlar hakkında verilen idam kararı, gözaltına alınmalarının ardından 5-10 gün içerisinde uygulanmalı. İran'da yargı mekanizması bu kabiliyete sahip." ifadelerini kullandı.

İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar en az 25 kişinin dava dosyası idam istemiyle mahkemeye gönderildi. Bu kişilerden 11'i hakkında idam kararı verildi.

Haklarında idam kararı verilen Muhsin Şikari'nin cezası gözaltına alınmasından 75 gün sonra 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverdin'in cezası ise gözaltına alınmasından 23 gün sonra 12 Aralık'ta infaz edildi.

Her iki kişinin de avukat seçme hakkından mahrum kalması ve infazların mahkeme kararının temyize gitme süreci katedilmeden uygulanması eleştirilere yol açtı.