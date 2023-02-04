İranlı muhalif lider Musevi, "yeni anayasa ve referandum" çağrısı yaptı

İran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Mir Hüseyin Musevi, "İran’ı kurtarmak için" yeni bir sistemin kurulmasını, yeni bir anayasa hazırlanmasını ve anayasa için referandum yapılmasını talep etti.

Musevi, kendisine yakınlığıyla bilinen "Kaleme" adlı internet sitesinde yayımlanan "İran'ı kurtarmak için" başlıklı mesajında, "İran ve İranlılar, ana çizgilerini kadın, yaşam, özgürlük hareketinin çizdiği köklü bir dönüşüme muhtaç ve buna hazırdır." ifadelerine yer verdi.

Mesajında, ülkede son yıllarda meydana gelen protestolara ve ülke yönetiminin protestolara karşı tutumuna işaret eden Musevi, şu değerlendirmede bulundu:

"Diyalog ve ikna yerine inat ve baskıcı yöntemlerde ısrar, vatandaşların anayasadaki haklarının ve taleplerinin gerçekleştirilmesine yönelik en ufak bir adımın bile atılmaması, yöneticilerin halktan uzaklaşmasına, toplumun mevcut yapı çerçevesinde reform yapılmasından umudunu yitirmesine neden olmuştur."

"İran'ı kurtarmak için" yeni bir anayasa taslağı hazırlanması çağrısı yapan Musevi, bu anayasanın da "özgür ve adil bir ortamda" referanduma sunulması ve halkın yeni anayasayı kabul etmesi halinde oluşturulacak bir "kurucu meclis" eliyle bu anayasanın uygulanması gerektiğini kaydetti.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mir Hüseyin Musevi ve bazı muhalifler seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilmişti.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu ifade ediyor.

Musevi, devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni döneminde 1981-1989'da Başbakan olarak görev yapmıştı.