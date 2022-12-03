İranlı ünlü aktris tutuklandı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sinema Evi'ne bağlı sanatçıların tutuklanmasından sorumlu takip komitesinin üyesi Mehdi Kuhiyan, ünlü sinema oyuncusu Heccar'ın tutuklandığını duyurdu.

Haberde, Heccar'ın tutuklanma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak çevre aktivisti kimliğiyle de bilinen ve ülkedeki gösterilere destek veren sanatçılar arasında yer alan Heccar geçen ay "sosyal medyada belgesiz ve provokatif içerik yayınlanmak" suçlamasıyla savcılıkta ifade vermişti.

İran'da bazı sinema oyuncuları, "ayaklanmaları teşvik etmek ve provokatif sosyal medya paylaşımları yapmak" gibi gerekçelerle tutuklanmıştı.

İran Sinema Evi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı sinemacılara yönelik gözaltı ve tutuklamaların devam etmesi halinde üyelerin greve giderek, ülkedeki sinema ve dizi projelerinden çekileceği bildirilmişti.