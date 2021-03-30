İranlı vatandaşlar Çin ile anlaşmadan rahatsız

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlara göre, İran Meclisi önünde toplanan yaklaşık 200 Tahranlı, Tahran ve Pekin yönetimleri arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasının iptal edilmesini istedi.

Protestocular, "İran satılık değildir", "Vatanı satanlara ölüm", "Savaşacağız, öleceğiz ve İran'ı geri alacağız" sloganları attı.

Elburz ve İsfahan eyaletlerinde de valilik önünde toplanan vatandaşlar anlaşmayı protesto etti. Kullanılan dövizlerde "Çin, İran'dan defol", "Anlaşmanın iptal edilmesini istiyoruz" ifadelerinin yazıldığı görüldü.

Ayrıca, Avusturalya'nın Sidney kentinde yaşayan İranlılar da Çin konsolosluğu önünde söz konusu anlaşmayı protesto etti.

İranlı ünlü sanatçı Gülşifte Ferahani de Çin ile imzalanan iş birliği anlaşmasına tepki gösterdi

Ferahani, Tahran ve Pekin yönetimleri arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından konu ile ilgi görüşlerini paylaşan İranlı ünlü sinema sanatçısı ve aktivist Gülşifte Ferahani de Kamboçya'nın da yaklaşık 20 yıl önce Çin ile benzer bir anlaşma imzaladığını ve bunun Kamboçya için ağır ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurduğunu ileri sürdü.

Anlaşma nedeniyle Kamboçya doğasının tahrip edildiğini ve ülkenin bazı alanlarında egemenliğini Çin'e devretmek zorunda kaldığını dile getiren Ferahani, İran'ın da aynı kaderi paylaşacağını iddia etti.

Ferahani, "Fars Körfezi'nde (Basra Körfezi) balık ve hiçbir canlıyı bırakmayacaklar. Hiçbir orman kalmayacak. İranlıların damarlarında kalan son damla kanı dahi emecekler." ifadelerini kullandı.

Çinli gemilerin Basra Körfezi'nde İran'ın aleyhine olacak şekilde faaliyetlerini artırdığını aktaran Ferahani, şunları kaydetti:

"Nasıl olur da iki hükümet kapalı kapılar ardında 25 yıllık anlaşma imzalar? Ülke, halkın değil mi? Çin gibi küresel bir gücün, İran ve doğasının faydasına olacak bir anlaşmayı imzalayacağını gerçekten düşünen biri var mı?"

27 Mart'ta imzalanan İran-Çin Kapsamlı İş Birliği Anlaşması'nın detayları henüz açıklanmasa da muhalifler, Tahran yönetiminin ABD yaptırımları nedeniyle büyük darbe alan ekonomiyi canlandırma amacıyla söz konusu anlaşmayla Pekin'e tavizler vereceğini iddia ediyor.

AA