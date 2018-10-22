İranlılar Erbain için Irak yolcusu

Geçtiğimiz yıllarda patlamaların yaşandığı ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği geleneksel Erbain törenlerine katılmak isteyen yaklaşık bir buçuk milyon İranlı, Irak'ın Kerbela kentine gitmek için vize aldı.

İran Erbain Hizmetleri Merkezi Sekreteri Şehriyar Haydari yaptığı açıklamada, 30 Ekim'deki törenlere katılmak isteyen vatandaşlar için Kirmanşah, Ahvaz, Meşhed ve Tahran konsoloslukları ile birlikte 20 geçici temsilcilikte vize işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

Haydari, İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, Erbain vizelerinin sadece "Samah Sistemi" üzerinden sağlandığını ve şimdiye kadar 1 milyon 450 bin kişinin vize aldığını belirtti.

Haydari, geçen yıl İran'dan Erbain törenleri için Kerbela'ya giden ziyaretçi sayısının iki milyon olduğunu kaydetti.

Erbain törenleri, Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü'nde Kerbela'da şehit edilen İmam Hüseyin ve 71 taraftarının hatıralarını diri tutmak için anma törenleri de düzenleniyor.

Şii inancına mensup kişiler, her yıl Hz. Hüseyin'in 680 yılında şehit edilişinin kırkıncı günü yıldönümü olan Erbain törenlerine katılmak üzere Kerbela'da toplanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



