İsfahan Teknik Üniversitesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
İran'daki İsfahan Teknik Üniversitesinde gaz sızıntısı sebebiyle yaşanan patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Ortadoğu 11.12.2022, 12:51
İran devlet televizyonuna konuşan İsfahan Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ensafi, dün gerçekleşen olaya ilişkin bilgi verdi.
Ensafi, "Dün akşam saatlerinde Kimya Fakültesinin bir laboratuvarında patlama meydana geldi. Olayda, laboratuvarın güvenlik görevlisi Hüseyin Muradi hayatını kaybetti." dedi.
İranlı yetkili, detay vermeksizin patlamanın laboratuvarda kullanılan gazın sızması sonucu meydana geldiğini kaydetti.
Günün Anketi Tümü