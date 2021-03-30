İşgal altındaki Hama'da şark çıbanı yayılıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin iç savaşın başından bu yana kesintisiz biçimde işgal ettiği Hama ilinde, altyapı eksikliği ve sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle şark çıbanı hastalığı artıyor.

AA muhabirinin Hama'daki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, rejimin kentte çöpleri toplayamaması ve kanalizasyon atıklarının Asi nehrine akması sorununa çözüm bulamaması nedeniyle yaşam koşulları giderek sağlıksız bir hal alıyor.

Kent merkezinde 2020'nin ortalarından itibaren yaygınlaşan hastalıkla il genelinde halihazırda 6 bin 500 civarı kişi mücadele ediyor.

Hastalık, el-Barudiya, Bab el-Nahr, el-Kusur ve el-Hamidiye mahalleleri başta olmak üzere kent geneline yayılıyor.

Rejimin yaşadığı akaryakıt krizi ve ekonomik sorunların hastaneleri işlevsiz bırakması nedeniyle halk, tedavi olamıyor.

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ili, 2011'de patlak veren iç savaşın başından bu yana Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Hama'nın yanı sıra Esed rejiminin kontrolündeki Halep, Lazkiye ve Şam'da, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve ülkenin önemli enerji kaynaklarının terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmesi nedeniyle petrol türevlerinin ülkeye girememesi, 2020'de akaryakıt krizinin baş göstermesine neden olmuştu.

Şark çıbanı

Dünyada daha çok Akdeniz ile Orta Doğu bölgelerinde görülen hastalığa "Leishmania tropica" adlı parazit neden oluyor.

Tatarcık ve yakarca gibi sineklerin bulaştırdığı mikrop, hijyen ve temizlik bakımından sıkıntılı bölgelerde hızla yayılma imkanı buluyor. Virüsün zamanla vücuda yayılmasıyla çıbana sebep olan parazit, sineğin ısırdığı yerde pembe bir leke oluşturuyor. Zamanla leke daha belirgin hale gelerek yara halini alıyor. Tedavi edilmediği zaman ömür boyu kalıcı yara izleri bırakabiliyor.