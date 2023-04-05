İşgal askerleri namaza müdahale etti

İsrail işgal güçleri Filistin topraklarında hiçbir kutsalı umursamıyor. Müslümanların canına, malına, kutsalına her türlü saldırıyı aleni bir şekilde yapan İsrail güçleri sınır tanımıyor.

Son olarak İsrailli askerler Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanları hedef alarak müdahalede buldu. Askerler saf tutarak namaza duran Filistinlileri iterek uzaklaştırmaya çalıştı.

İşgalci katil İsrail’in acımasız tutumu devam ediyor. İsrail, Mescid-i Aksa'da namaz kılan müslümanlara namaz sırasında alçakça saldırdı.

Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya dün gece düzenlendiği baskın, dünya gündemini meşgul etmeye başlarken bölgeden oldukça vahim görüntüler gelmeye devam ediyor.

İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs’te bu sabah caminin avlusunda namaz kılmak isteyen cemaate de müdahalede bulunarak namaz kılmalarına engel oldu.