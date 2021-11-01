İşgal genişledi

Kudüs Ticaret Odası Başkanı Kemal Ubeydat, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 4 bin 700 metrekare araziye Kudüs Belediyesi tarafından el konulmasına karşı verilen itiraz dilekçesinin İsrail Yüksek Mahkemesince reddedildiğini belirtti.

Ubeydat, söz konusu arazinin Filistinli Carullah, Ubeydat, Mansur ve Avde ailelerine ait olduğunu ve Kudüs Belediyesinin yaklaşık 20 yıldır buraya el koymaya çalıştığını vurguladı.

İsrail belediyesinin "kamu hizmeti" olarak tahsis etmek ve bölgede inşa edilmesi planlanan bir otel için bahçe yapmak iddiasıyla araziye el koymaya çalıştığını belirten Ubeydat, asıl amacın söz konusu araziyi Yahudi yerleşimcilerin lehine istimlak etmek olduğunu kaydetti.

Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi son dönemde İsrail'in Filistinlilerin arazilerini ve gayrimenkullerini ele geçirmeye yönelik sürekli girişimlerine sahne oluyor.