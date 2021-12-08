İşgal güçleri Filistinli çocuğu okulunda gözaltına aldı
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci bir kadına bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen Filistinli çocuğu okuluna baskın düzenleyerek gözaltına aldığı kaydedildi.
Ortadoğu 08.12.2021, 12:18
İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir kadının bıçaklı saldırıya uğradığını duyurdu.
Açıklamada, hafif yaralandığı aktarılan Yahudi yerleşimci kadının tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Olayın ardından çevrede arama çalışması yürüten İsrail polisi, yakındaki bir okula baskın düzenleyerek Filistinli bir çocuğu "bıçaklı saldırı" suçlamasıyla gözaltına aldı.
Bu arada polisin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki yolları kapatması nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
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