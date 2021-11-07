İşgal güçleri Filistinli iki çocuğu yaraladı: Birinin durumu ağır

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Ramallah yakınlarındaki El-Bireh kentine baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptığını belirtti.

İsrail güçlerinin baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, 16 yaşındaki 2 Filistinli çocuğun plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Kimliği açıklanmayan Filistinli çocuklardan birinin plastik merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandığı ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.